«Красавица и чудовище»: «австралийская Кардашьян» страстно поцеловала бойфренда

Страстный поцелуй с бойфрендом показала в Instagram «австралийская Кардашьян». Сексуальная серфингистка Холли-Дейз Коффи выложила на своей странице новое фото с татуированным парнем под ником weaver101, что переводится как «ткач». Его имя модель не озвучивает, но фанаты часто видят мускулистого молодого человека рядом с любимицей.

На снимке пара слилась в поцелуе. Спутник Холли-Дейз при этом взял девушку за ногу и притянул вплотную к себе.

«На девятом облаке с тобой» — написала она. В русском языке есть похожее устойчивое выражение — «на седьмом небе».

Instagram @hollydazecoffeyyy

Поклонники, судя по комментариям, испытали вожделение к Коффи и зависть к ее спутнику. А некоторые подписчики посчитали такое проявление чувств чересчур откровенным.

«Красавица и чудовище»;

«Мило»;

«Вот он — счастливый парень»;

«Останови поток этого порно-контента»;

«Красивая девушка и красивый поцелуй. Ну, почему не я, а он?!» — ответили в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал, что бойфренд «Австралийской Кардашьян» отшлепал ее сланцем.