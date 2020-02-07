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  4. Валерий Гаркалин госпитализирован с подозрением на пневмонию

Валерий Гаркалин госпитализирован с подозрением на пневмонию

, 6:40 | Карина Бернтгольц 49

Актера доставили в московскую клинику.

Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

Российский актер Валерий Гаркалин доставлен в московскую клинику с осложнениями здоровья. По информации источника 5-tv.ru, у звезды началась одышка, когда он отдыхал у себя дома. Осмотрев пациента, врачи решили его на несколько дней положить в стационар. По предварительным данным, медики диагностировали у артиста пневмонию. Информация о его состоянии уточняется.

Валерий Гаркалин — советский и российский актер театра, кино, телевидения и дубляжа, театральный педагог, народный артист Российской Федерации. Его фильмография насчитывает более 80 кинокартин. Наиболее известные из них — «Ширли-Мырли», «Бедная Саша», «Андерсен. Жизнь без любви».

Ранее 5-tv.ru сообщал о серьезных проблемах со здоровьем у мультипликатора Александра Боголюбова.

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