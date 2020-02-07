Полицейскому, расстрелявшему коллег в метро Москвы, предъявили новое обвинение

Прапорщику полиции Алексею Смирнову, который устроил стрельбу на станции метро «Рязанский проспект» в Москве, предъявлено новое обвинение во взятке. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что преступление было совершено в мае 2019 года. По версии следствия, Смирнов остановил на станции метро «Баррикадная» гражданку Филиппин. Ей грозило выдворение из России за нарушение режима пребывания в стране. За отказ составлять против нее протокол Смирнов якобы получил 20 тысяч рублей.

«Смирнову предъявлено обвинение по части третьей статьи 290 УК РФ („Получение взятки должностным лицом за незаконное бездействие“ — Прим. ред.)», — сказал источник, отметив, что полицейский вину в этом преступлении не признает.

Вечером 18 сентября Алексей Смирнов открыл стрельбу по троим полицейским Управления собственной безопасности. Последние пытались его задержать по подозрению во взятке. В результате стрельбы один человек погиб, второй был тяжело ранен, третий не пострадал.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео гибели раненого полицейского. Открывший огонь Алексей Смирнов сам вызвал на место скорую помощь и добровольно отдал оружие прибывшим непосредственным руководителям. После инцидента был уволен глава УВД московского метро.