Видео гибели полицейского в Москве при задержании подозреваемого в получении взятки

В распоряжение 5-tv.ru попало шокирующее видео, снятое возле одного из московских ресторанов. Камера наружного наблюдения запечатлела последние секунды жизни полицейского Максима Веялко.

Вечером 18 сентября в московском метро «Рязанский проспект» подполковник УСБ вместе с коллегой Алексеем Лимоновым пытались задержать сотрудника ППС, подозреваемого в получении взятки. По версии следствия, тот оказал сопротивление и открыл огонь. Оба офицера получили серьезные ранения.

Максим Веялко попытался убежать от стрелка, что зафиксировали несколько уличных камер. На последних кадрах видно, как смертельно раненый полицейский добегает до угла здания и падает навзничь без сознания. Вскоре он делает последнюю попытку подняться, но лишь откатывается на метр в сторону и умирает.

Ранее 5-tv.ru писал, что второй раненый сотрудник УСБ Алексей Лимонов доставлен в реанимацию НИИ имени Склифосовского. По последней информации, полицейский пережил операцию. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое.