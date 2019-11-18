Глава УВД московского метро Савченко уволен после стрельбы на станции

Глава УВД на московском метрополитене Николай Савченко уволен со своего поста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах. По данным агентства, отставка генерал-майора полиции связана с произошедшей в сентябре стрельбой на станции метро «Рязанский проспект», которую устроил полицейский, убив одного и тяжело ранив другого коллегу.

«Савченко уволен с поста главы УВД на московском метрополитене. Это решение было принято несколько дней назад, однако приказ о его увольнении появился лишь в понедельник», — пояснил собеседник агентства.

В свою очередь источник «Интерфакса» уточнил, что Савченко написал рапорт об отставке сам, решив уйти на пенсию. Официального подтверждения информации об увольнении главы УВД пока нет.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, стрельба в вестибюле станции метро «Рязанский проспект», произошла 18 сентября, когда сотрудники управления собственной безопасности пытались задержать полицейского Алексея Смирнова, подозреваемого в получении взятки в две тысячи рублей. Тот, пытаясь скрыться, открыл огонь. Смирнов находится сейчас под арестом.