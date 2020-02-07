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  4. Режиссера Александра Хвана экстренно госпитализировали

Режиссера Александра Хвана экстренно госпитализировали

, 8:15 | Игорь Рязов 63

По предварительным данным, кинематографист находится в тяжелом состоянии.

Фото: РИА Новости / Галина Кмит

Режиссера Александра Хвана экстренно госпитализировали с осложнением здоровья. Как стало известно 5-tv.ru, он находится в тяжелом состоянии.

Следующие несколько дней Хван проведет под наблюдением медиков.

Александру Хвану 62 года. Он снял несколько популярных в 1990-х годах фильмов. В их числе: «Дюба-Дюба» (1992) и «Умирать легко» (1999). Всего в его фильмографии около 30 картин. Также он работал в качестве актера кино и дубляжа.

Ранее 5-tv.ru сообщал о госпитализации режиссера фильма «Асса» Сергея Соловьева. В конце января его перевели из реанимации в обычную палату.

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