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  4. В Петербурге пьяный дворник из Тывы зверски изнасиловал жену при ребенке

В Петербурге пьяный дворник из Тывы зверски изнасиловал жену при ребенке

, 9:39 | Василий Заика 78

Инцидент произошел утром 6 февраля на Фурштатской улице в Центральном районе.

Фото: ТАСС / Акимов Игорь

Пьяный дворник из Тывы зверски изнасиловал собственную супругу и запер ее в подвале вместе с трехлетней дочерью. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел утром 6 февраля на Фурштатской улице в Центральном районе Петербурга.

25-летняя женщина сообщила о произошедшем в полицию. Прибывшие на место стражи порядка вызволили пострадавшую и ребенка из заточения. Женщина рассказала, что благоверный будучи в изрядном подпитии набросился на нее с кулаками и впоследствии надругался. Избитую жену дворника увезли в больницу и оказали первую помощь.

33-летний работник жилконторы вскоре был задержан. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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