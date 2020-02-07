Он у нее пятый! Станет ли счастливой Памела Андерсон в очередном браке?

Звезда мужских журналов Памела Андерсон вышла замуж в пятый раз. Почему актриса сказала «Да!» только через 35 лет после того, как получила предложение руки и сердца? За что один из ее «бывших» попал в тюрьму? И какой кошмар пришлось пережить «спасательнице Малибу» в 12 лет? Программа Пятого канала «Светская хроника» узнала все подробности звездного бракосочетания.

52-летняя актриса тайно вышла замуж за 74-летнего продюсера Джона Питерса. Впервые кинопродюсер сделал ей предложение еще в 1989-м, однако получил отказ. Памелу смутила разница в возрасте. Но Питерс будто предчувствовал, что однажды они будут вместе.

«Через 30 лет наша разница в возрасте уже не будет иметь такого большого значения!»

«Все эти 35 лет я желал только Памелу. Она сводит меня с ума — в хорошем смысле», — такие заявления делал влюбленный продюсер

Только спустя 35 лет и восемь неудачных браков на двоих разница в возрасте Андерсон больше не смущает.

«Да наконец-то! Я думала она всю жизнь будет встречаться с молодыми пацанами! Памела, ты — молодец!», — радуется за голливудскую звезду звезда российская — Екатерина Варнава.

Однако предыдущие браки актрисы заканчивались громкими скандалами. Первый муж Памелы — рок-музыкант Томми Ли в порыве ревности избивал жену, за что отсидел полгода в тюрьме. Однажды после побоев у Андерсон случился выкидыш. А еще от Томми она заразилась гепатитом С.

«Они (врачи — Прим.ред.) сказали мне, я могу умереть через десять лет», — вспоминает Андерсон.

И другие ее избранники не отличались сдержанностью. Третий муж актрисы, профессиональный картежник Рик Саломон, по словам Памелы, душил ее во время занятий сексом.

«Он держал меня за волосы… Я обеспокоена своей безопасностью и безопасностью своих детей», — рассказывала в свое время Памела.

Так почему одна из самых сексуальных и желанных женщин мира каждый раз становится жертвой своих мужчин? Какие события из прошлого актрисы влияют на выбор спутников?

«У меня было трудное детство. Несмотря на то, что у меня были любящие родители, в возрасте с шести до десяти лет меня домогалась няня-женщина», — вспоминает голливудская дива.

В 12 лет актрису изнасиловал знакомый, который был старше ее в два раза.

«Пока подружка была занята, брат ее бойфренда предложил мне поиграть в нарды … Потом начал делать мне массаж спины, и все закончилось сексом. Это был мой первый гетеросексуальный опыт. Ему было 25 лет, мне 12», — откровенно рассказывает свою историю Андерсон.

А через несколько лет Памела станет жертвой группового изнасилования. Она придет в шок, когда узнает, что инициатором этого преступления стал ее парень.

«Он решил, что будет забавно изнасиловать меня в компании шести друзей», — рассказала звезда.

Но почему пережив в юности насилие и сексуальные домогательства, девушка не закрылась, а наоборот — раскрепостилась и стала одной из секс-икон Голливуда?

«Памела Андерсен не закрылась. Жертва изнасилования никогда не помнит само изнасилование, потому что психика блокирует наши воспоминания… И мы, когда не понимаем кто мы есть, внешней оболочкой хотим показать людям: „Посмотрите, я такая сексуальная, во мне секс, идите ко мне! И все плохие парни идут к ней!“ » — рассказывает сексолог Дарья Буртовая.

Снимки бойфрендов актрисы изучил и физиогномист.

«Пятый супруг Памелы Андерсон — Джон Питерс — очень выгодно отличается от предыдущих ее супругов именно тем, что он готов либо в партнерстве нормальном быть, либо под нее подстраиваться. У ее предыдущих мужчин нависшие над глазами брови говорят о том, что у них большой уровень тестостерона и вообще это альфа-самцы. В отношениях они выглядят больше как нарциссы, а не как мужчины!» — объясняет неудачные браки Андерсон физиогномист Алексей Крутилин.

Так станет ли пятый брак Памелы Андерсон удачным для нее? Близкие пары уверяют: «Они родственные души. Он оберегал ее и ее сыновей и поддерживал в трудные и страшные времена»

Вынесли свой вердикт и специалисты. Неужели Памела сумеет, наконец, обрести счастье?

«Она действительно открыла этого мужчину заново. Если даже это было на основе дружбы, доверия и всего остального, у нее появились чувства. Она его очень сильно уважает. Ей хочется быть рядом с человеком, который не заводит ее в угол, а с человеком, с которым она может раскрыться. А этот человек может дать и возможность, и веру в саму себя», — выносит свой вердикт новому браку Памелы Андерсон сексолог Дарья Буртовая.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Памела Андерсон рассталась с Джоном Питерсом через 12 дней после свадьбы.