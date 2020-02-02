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Памела Андерсон рассталась с Джоном Питерсом через 12 дней после свадьбы

, 13:23 | Светлана Александрова 116

Звездная пара, так и не успевшая оформить официальное свидетельство о браке, решила взять паузу, чтобы переосмыслить свои отношения.

Фото: www.globallookpress.com / imago stock&people, /R4924_italyphotopress, via www.i

Американская актриса Памела Андерсон и продюсер Джон Питерс расстались через 12 дней после свадьбы. Пара, тайно поженившаяся 20 января в присутствии только самых близких родственников друзей, еще не успела оформить официальное свидетельство о браке и решила взять паузу, чтобы переосмыслить свои отношения. Об этом звезда «Спасателей Малибу» рассказала интернет-порталу The Hollywood Reporter.

«Мы были бы очень благодарны за поддержку, поскольку берем время, чтобы переосмыслить, что мы хотим от жизни и друг от друга. Жизнь — это путешествие, а любовь — это процесс. Учитывая эту универсальную истину, мы вместе решили отложить оформление нашего свидетельства о браке и довериться этому процессу. Спасибо за уважение к нашей частной жизни», — цитирует издание заявление Андерсон.

Джон Питерс на просьбу прокомментировать ситуацию не отреагировал. По данным портала, Андерсон неожиданно улетела в свою родную Канаду уже сегодня утром.

Facebook @pamelaandersonfoundation

Как ранее сообщал 5-tv.ru, это пятый брак для 52-летней звезды. С Джоном Питерсом, которому сейчас 74, они встречались более 30 лет назад, и тогда он уже делал предложение Памеле. Однако она отказала ему — якобы из-за разницы в возрасте. Отношения возобновились в 2019 году, и через несколько месяцев Андерсон сказала «да».

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