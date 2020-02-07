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Сергей Чеботарев назначен заместителем министра экономического развития

, 12:06 | Марина Неруцких Срочная новость 47

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Фото: ТАСС / Джапаридзе Михаил

Экс-министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев назначен заместителем министра экономического развития. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. 50-летний политик находился в должности министра по делам Северного Кавказа с 18 мая 2018 года по 15 января 2020-го.

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Сергей Чеботарев назначен заместителем министра экономического развития

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