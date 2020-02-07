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  4. В Татарстане пьяный сельчанин до смерти избил мать

В Татарстане пьяный сельчанин до смерти избил мать

, 12:11 | Василий Заика 31

Кровавая драма разыгралась в селе Беркет Ключ Черемшанского района.

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

Житель села Беркет Ключ в Татарстане до смерти избил пожилую мать. Как сообщает региональный СК, кровавая семейная драма разыгралась 4 февраля.

По версии следствия, 55-летний мужчина, изрядно перебрав с алкоголем, в ярости набросился с кулаками на близкого человека. В результате от полученных травм 84-летняя женщина скончалась.

Осознав всю тяжесть содеянного, сельчанин отправился в баню, где, предположительно, свел счеты с жизнью.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Следователи намерены восстановить полную картину произошедшего.

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