Свидетель по делу замглавы Генштаба ВС Арсланова признался в оговоре генерала

Свидетель по делу заместителя главы Генерального штаба Министерства обороны РФ Халила Арсланова признался, что оговорил генерал-полковника, сообщает телеканал «РЕН ТВ».

По словам бывшего начальника 1-го управления Главного управления связи Министерства обороны РФ Александра Оглоблина, который является главным свидетелем по делу Халила Арсланова, взамен освобождения из-под стражи от него требовали дать необходимые показания.

Указанный факт подтверждается протоколом дополнительного допроса, датированного августом 2018 года, то есть практически за год до возбуждения уголовного дела в отношении замглавы Генштаба ВС.

«Данная встреча проходила без адвоката и моего согласия. В беседе со мной было заявлено… что от меня требуются показания на моего начальника генерал-полковника Арсланова Х. А. В случае дачи таких показаний мне было обещано отпустить [меня — Прим. ред.] на следующий день в суде из-под ареста», — цитирует «РЕН ТВ» текст документа.

По версии следователей, Халил Арсланов причастен к двум эпизодам мошенничества в крупном размере: на сумму 191 миллион 437 тысяч 536 рублей и на сумму не менее 6,5 миллиарда рублей соответственно. Срок следственных действий по делу замглавы Генштаба РФ продлен до 6 февраля 2020 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что замглавы Генштаба РФ Арсланов не имел умысла о хищении.