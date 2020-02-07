Военный истребитель разбился в Пакистане

Истребитель «Мираж» Военно-воздушных сил (ВВС) Пакистана потерпел крушение неподалеку от города Шоркот на северо-востоке страны. Об этом сообщило агентство ANI.

Отмечается, что авиакатастрофа произошла во время учебного полета. Пилот истребителя успел катапультироваться, угрозы для его жизни нет.

Штаб пакистанских ВВС начал расследование причин произошедшего. По предварительной версии, причиной происшествия стала техническая неисправность.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что истребитель Су-30 разбился на северо-востоке Алжира. Местные СМИ сообщали, что пилоты не выжили.