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«Сделала выводы»: Ида Галич пожаловалась Собчак на хамское поведение Бузовой

, 20:00 | Алиса Старжевская 56

Телеведущая пояснила: их конфликт не был чем-то особенным. Она понимает, что неадекватное поведение Ольги — четко спланированная пиар-кампания.

Фото: Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова 774

Главная героиня очередного выпуска YouTube-проекта Ксении Собчак Ида Галич впервые рассказала о своем конфликте со звездой Instagram Ольгой Бузовой. Она призналась, что никакой ругани между ними не было. Просто новоиспеченная певица повела себя крайне некорректно, а Ида сделала правильные выводы — «как баба».

Все произошло на съемках одного из выпусков программы «Звездные флюиды». Тогда Галич попросила свою давнюю знакомую (девушка не раз поддерживала певицу, рекламируя ее клипы в социальных сетях) дать ей интервью. Последняя отказалась, сославшись на проблемы с голосом, однако буквально через несколько минут с удовольствием общалась с представителями различных телеканалов.

«Я не против, но ты скажи мне по-настоящему: „Я не готова для твоего ютьюба сниматься бомжатского“. Меня обидело не то, что она не поговорила со мной, а то что она так слилась. Камон! Не все, кто не дает мне интервью, в черном списке. Меня расстраивает, когда сливаются», — пояснила раздосадованная бизнесвумен.

В рамках разговора с Ксенией Собчак Ида заметила, что поведение Бузовой вряд ли можно назвать образцом для подражания. Певица не только «сливает» ненужных людей, но и может натравить на обидчика толпу разъяренных фолловеров. Недавно, например, от натиска гневных комментариев пострадал один известный модный дом, якобы запретивший Ольге носить вещи его производства и отмечать бренд на фотографиях.

Ида Галич предполагает, что Бузова все же не так проста, как кажется. Все решения она принимает исключительно по указке пиарщиков.

«Мне кажется, это спланированный план, потому что невозможно так тупить», — смеется она.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что пользователей взбудоражили фото Бузовой с бакенбардами в военной форме.

Тема:
Ольга Бузова 774
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