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Пусть меня научат — кем хотят стать дети Пугачевой и Галкина?

, 17:31 | Марина Неруцких Эксклюзив 77

Программа Пятого канала «Светская хроника» заглянула в святая святых звездные семейства.

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Фото, видео: Instagram @maxgalkinru; 5-tv.ru

Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой уже сейчас задумываются о будущих профессиях! Что выберут близнецы: пойти по стопам родителей или строить карьеру в другой сфере? Кто на самом деле убирается в звездном замке? И почему дочь Примадонны каждое утро залезает в шкаф? Программа Пятого канала «Светская хроника» узнала все секреты.

Гарри и Лиза Галкины — настоящие звезды интернета. Папа часто делится с подписчиками успехами наследников. Недавно Максим выложил видео, как маленькая Лиза поет песню на французском языке. Юная певица тут же получила щедрую порцию восторженных комментариев:

«Вот она, наша будущая звезда!!!»

«Тот случай, когда природа на детях гениев не отдыхает»

«Талантливые дети талантливых родителей. Браво!» 

Не отстает от сестры и Гарри. Он уверенной поет песни французских эстрадных классиков.

Неужели близнецы решили вслед за старшей сестрой Кристиной покорять шоу-бизнес? Причем судя по репертуару, они настроены сразу на мировую сцену. А как иначе, когда все члены семьи поют?

Если Лиза вдруг передумает выступать на сцене, она вполне может стать телеведущей. Оказывается, девочка упражняется в этом каждое утро перед завтраком. Правда, вместо телевизора — стеклянная дверца шкафа. Но ведь главное, кто в кадре.

Судя по домашним видео, близнецы практически не расстаются и всегда все делают вместе. Как и в любом творческом тандеме, у Гарри и Лизы порой возникают конфликты.

«Это же секрет. Я больше не буду тебе рассказывать секреты!» - обижается на сестру Гарри.

«Я тоже!» — отвечает брату Лиза.

Но после любой ссоры они быстро мирятся и придумывают новые шалости. Например, испечь пирожки с жабами. А в перерывах между играми можно и уборкой заняться. Замок большой, работы всем хватает!

У Гарри и Лизы есть еще много времени, чтобы определиться с будущими профессиями. Ведь им всего по шесть лет. И пока их главная задача — слушать маму с папой и наслаждаться беззаботным детством!

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дети Галкина и Пугачевой не узнали себя на видео пятилетней давности.

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