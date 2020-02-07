Взрыв в жилом доме произошел в центре Баку. О ЧП сообщают СМИ Азербайджана. По их данным, в результате инцидента, произошедшего в районе Ичеришехер (Старый город — Прим. ред.), пострадали от трех до семи человек. Все пострадавшие госпитализированы с ожогами.