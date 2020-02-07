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Взрыв в жилом доме в центре Баку — есть пострадавшие

, 17:04 | Марина Неруцких Срочная новость 27

О ЧП сообщают СМИ Азербайджана.

Фото: www.globallookpress.com / Horst Galuschka

Взрыв в жилом доме произошел в центре Баку. О ЧП сообщают СМИ Азербайджана. По их данным, в результате инцидента, произошедшего в районе Ичеришехер (Старый город — Прим. ред.), пострадали от трех до семи человек. Все пострадавшие госпитализированы с ожогами.

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