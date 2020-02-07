Взрыв в жилом доме произошел в центре Баку. О ЧП сообщают СМИ Азербайджана. По их данным, в результате инцидента, произошедшего в районе Ичеришехер (Старый город — Прим. ред.), пострадали от трех до семи человек. Все пострадавшие госпитализированы с ожогами.
Взрыв в жилом доме в центре Баку — есть пострадавшие
Сегодня, 17:04 | Марина Неруцких Происшествия Срочная новость 27
О ЧП сообщают СМИ Азербайджана.
Фото: www.globallookpress.com / Horst Galuschka
Читайте также
-5° 767 мм рт. ст.
73%
73%
63.47
0.67 69.63
0.55
0.67 69.63
0.55
Нашли ошибку?
Спасибо! Мы получили Ваше сообщение.
Последние новости
- 17:13
- «Пингвины бы офигели»: Михалкова рассказала, как чуть не уплыла в Антарктиду
- 17:04
- Взрыв в жилом доме в центре Баку — есть пострадавшие
- 16:44
- Момент поджога помещения Никулинского суда в Москве — видео
- 16:42
- Коронавирус заподозрили у троих студентов МГУ из Китая
- 16:33
- «Горячая пантера»: фанаты Насти Каменских восхитились ее длинными ногами
- 16:24
- Как встречали российских детей, эвакуированных из Сирии
Сейчас читают
Новости Lentainform
Загрузка...