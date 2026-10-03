Кашпировского госпитализировали с низким давлением накануне смерти

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Борис Сатаров
Борис Сатаров Эксклюзив 2 366 0

По данным источника, психотерапевт скончался в больнице.

Какими были последние дни Анатолия Кашпировского

Фото: © РИА Новости/Игорь Костин

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Анатолий Кашпировский попал в больницу с низким давлением за день до смерти. Об этом 3 октября сообщил источник 5-tv.ru.

«Он умер в больнице», — уточнил собеседник телеканала.

Директор психотерапевта Сергей Рудых ранее рассказал 5-tv.ru, что Кашпировский скончался 3 октября в 6:45 по московскому времени. Ему было 87 лет.

По информации телеканала, у Кашпировского было онкологическое заболевание. О его госпитализации в московскую клинику для прохождения курса лучевой терапии сообщалось 6 октября 2025 года.

Еще больше новостей — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

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