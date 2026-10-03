Кашпировского госпитализировали с низким давлением накануне смерти

По данным источника, психотерапевт скончался в больнице.
Фото: © РИА Новости/Игорь Костин
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Анатолий Кашпировский попал в больницу с низким давлением за день до смерти. Об этом 3 октября сообщил источник 5-tv.ru.
«Он умер в больнице», — уточнил собеседник телеканала.
Директор психотерапевта Сергей Рудых ранее рассказал 5-tv.ru, что Кашпировский скончался 3 октября в 6:45 по московскому времени. Ему было 87 лет.
По информации телеканала, у Кашпировского было онкологическое заболевание. О его госпитализации в московскую клинику для прохождения курса лучевой терапии сообщалось 6 октября 2025 года.
Еще больше новостей — от Пятого канала в мессенджере МАКС.
Читайте также
71%
Нашли ошибку?