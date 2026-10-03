Двое конвоиров тяжело ранены в результате стрельбы в поезде в КБР

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 38 0

Еще двое пострадавших получили раны средней степени тяжести.

В каком состоянии раненые в результате стрельбы в поезде

Фото: © РИА Новости/Сергей Красноухов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Двое из четырех раненых в результате стрельбы в поезде Владикавказ — Адлер находятся в тяжелом состоянии. Все они поступили в медицинские учреждения Кабардино-Балкарской Республики. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения региона.

«В результате происшествия в поезде Владикавказ — Адлер в медицинские организации Кабардино-Балкарской Республики поступили четверо пострадавших… Состояние двоих пациентов врачи оценивают, как тяжелое», — сообщили в ведомстве.

Состояние еще двоих раненых оценивается, как средней степени тяжести. Врачи своевременно оказали им необходимую помощь, включая оперативное вмешательство. Угрозы жизни нет.

Уточняется, что дело на контроле у министра здравоохранения КБР Рустама Калибатова.

Ранее на поезде Владикавказ — Адлер, в спецвагоне которого этапировали 15 арестантов, произошло ЧП. Один из них выхватил пистолет у конвоира и застрелил его. Еще четверо сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний получили ранения в перестрелке. Преступник ликвидирован.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+10° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 71%
83.48
0.23 94.32
-0.21
Целители и создатели: в чем жизненное предназначение рожденных в мае

Последние новости

13:50
Что достанется наследникам: кто претендует на имущество Анатолия Кашпировского
13:35
«Ей тяжело, очень тяжело»: как вдова Кашпировского переживает смерть мужа
13:22
Принц Гарри и Меган Маркл обвинили папарацци в слежке за детьми у школы
13:09
Армия России за сутки освободила свыше 70 зданий в Доброполье
12:53
Двое конвоиров тяжело ранены в результате стрельбы в поезде в КБР
12:40
Армия России освободила населенный пункт Новая Казачья в Харьковской области

Сейчас читают

В России пресекли схему накрутки цен на бензин
«Скончался в 6:45 утра»: когда пройдут похороны Анатолия Кашпировского
Мама сидела бледная у гроба сына: как прошло прощание с Соседовым
Лечил миллионы через экран, но не спас себя: жизнь и смерть Кашпировского

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Самолет Flydubai драка — последние новости и видео сегодня