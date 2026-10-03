Двое конвоиров тяжело ранены в результате стрельбы в поезде в КБР

Двое из четырех раненых в результате стрельбы в поезде Владикавказ — Адлер находятся в тяжелом состоянии. Все они поступили в медицинские учреждения Кабардино-Балкарской Республики. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения региона.

«В результате происшествия в поезде Владикавказ — Адлер в медицинские организации Кабардино-Балкарской Республики поступили четверо пострадавших… Состояние двоих пациентов врачи оценивают, как тяжелое», — сообщили в ведомстве.

Состояние еще двоих раненых оценивается, как средней степени тяжести. Врачи своевременно оказали им необходимую помощь, включая оперативное вмешательство. Угрозы жизни нет.

Уточняется, что дело на контроле у министра здравоохранения КБР Рустама Калибатова.

Ранее на поезде Владикавказ — Адлер, в спецвагоне которого этапировали 15 арестантов, произошло ЧП. Один из них выхватил пистолет у конвоира и застрелил его. Еще четверо сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний получили ранения в перестрелке. Преступник ликвидирован.

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