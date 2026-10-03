Армия России за сутки освободила свыше 70 зданий в Доброполье

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 25 0

В городе ликвидировано более 20 боевиков.

Как идет освобождение Доброполья армией России

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Тема:
Спецоперация

Подразделения группировки российских войск «Центр» за сутки поразили свыше 20 окруженных боевиков ВСУ в районе Доброполья в Донецкой Народной Республике. Также в городе освобождено 70 зданий. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«В течение суток освобождено 70 зданий, уничтожено более 20 боевиков ВСУ», — говорится в сообщении.

Штурмовые группы 51-й армии вместе с подразделениями морской пехоты наступали в северо-западной, восточной и центральной частях Доброполья. Также в оборонном ведомстве добавили, что бойцы 76-й десантно-штурмовой дивизии уничтожили позицию ВСУ и взяли под контроль участок лесопосадки западнее Доброполья.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что российские подразделения не дали ВСУ покинуть район окружения под Добропольем или выполнить там ротацию. В Минобороны РФ 1 октября сообщили, что бойцы за сутки зачистили от ВСУ 93 здания и ликвидировали более 30 боевиков.

Кроме того, армия России освободила населенный пункт Новая Казачья в Харьковской области.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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