Подруга Петросяна Татьяна Брухунова объяснила, почему не носит каблуки

Подруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова, которой приписывают брак с известным юмористом, разоткровенничалась с подписчиками в Instagram и рассказала, почему в ее гардеробе нет места высоким каблукам.

На новом снимке Татьяна позирует в клетчатой рубашке, джинсах-кюлотах и ботинках на ровной подошве. Обувь Брухуновой приковала всеобщее внимание пользователей сети. Подписчики отметили, что еще ни разу не видели Татьяну в туфлях на шпильках, пишет «Дни.ру».

Одна из подписчиц поинтересовалась у Татьяны, почему она не носит обувь на каблуках. Звезда неожиданно раскрыла новую подробность о себе.

«После операции на венах нет. Каблуки запрещены строго минимум на три года», — заявила знаменитость.

Instagram @bruhunova

Как оказалось, хирургическое вмешательство проходило в элитном медицинском центре Москвы.

«Мне очень повезло и операцию провел лично Андрей Николаевич. С его легкой руки все зажило очень быстро. Но осталось множество тонкостей, о которых нужно помнить», — подчеркнула Брухунова.

Однако не всем поклонникам подруга юмориста отвечала доброжелательно. Одна из подписчиц посоветовала Татьяне поменять стиль и начать носить платья, на что знаменитость жестко ответила:

«Вы носите в мороз летящие платья? Круто! Я с головой дружу. И „летящие платья“ ношу только в теплое время года. И вам советую», — иронично отметила Татьяна.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Елена Степаненко рассказала о разводе с Петросяном.