Отказ техники рассматривается следователями и криминалистами как одна из версий жесткой посадки вертолета вблизи Казани, при которой погиб депутат Госдумы Айрат Хайруллин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники.

В свою очередь Росавиация предварительной причиной произошедшего рассматривает плохие метеоусловия. Ведомство создало комиссию по расследованию ЧП.

В Татарстане жесткую посадку совершил вертолет Bell 407 кампании «Восток-Транс». По данным МЧС республики, воздушное судно должно было в 16:21 по московскому времени (совпадает с местным) произвести отметку в пункте назначения в населенном пункте Матюшино, но не сделало этого. На борту вертолета ориентировочно находились три человека (командир экипажа и два пассажира).

Борт следовал по маршруту из населенного пункта Левашево Алексеевского муниципального района в поселок Матюшино Лаишевского муниципального района.

Как передавал 5-tv.ru, 49-летний Айрат Хайруллин входил в комитет Госдумы по аграрной политике.