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  4. «Королева красоты!» — супруга Реввы в черном мини-платье взбудоражила фанатов

«Королева красоты!» — супруга Реввы в черном мини-платье взбудоражила фанатов

, 20:09 | Мия Субботина 532

Снимок звезда сопроводила строчкой из песни певицы Валерии.

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Фото, видео: Instagram @angelikarevva

Жена резидента Comedy Club Александра Реввы порадовала фанатов стильным нарядом. Супруга юмориста опубликовала новое фото на своей странице в Instagram.

Анжелика Ревва позировала в черном платье с полупрозрачными вставками на талии. Пышная юбка эффектно подчеркнула стройные ноги бизнесвумен. Сопроводить снимок звезда решила строчкой из песни певицы Валерии.

«Девочкой своею ты меня назови, а потом обними, а потом обмани. А маленькие часики смеются — тик-так. Ни о чем не жалей, и люби просто так», — подписала пост жена шоумена.

Instagram @angelikarevva

Поклонники эмоционально отреагировали на свежее фото знаменитости. Фанаты не скупились на самые романтичные комментарии возлюбленной юмориста.

«Вы королева красоты!»

«Всегда очаровательна красива»;

«Богиня»;

«Красивая принцесса», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что поклонники оценили заплыв Анжелики Реввы в бассейне.

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