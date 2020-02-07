Жена резидента Comedy Club Александра Реввы порадовала фанатов стильным нарядом. Супруга юмориста опубликовала новое фото на своей странице в Instagram.

Анжелика Ревва позировала в черном платье с полупрозрачными вставками на талии. Пышная юбка эффектно подчеркнула стройные ноги бизнесвумен. Сопроводить снимок звезда решила строчкой из песни певицы Валерии.

«Девочкой своею ты меня назови, а потом обними, а потом обмани. А маленькие часики смеются — тик-так. Ни о чем не жалей, и люби просто так», — подписала пост жена шоумена.

Instagram @angelikarevva

Поклонники эмоционально отреагировали на свежее фото знаменитости. Фанаты не скупились на самые романтичные комментарии возлюбленной юмориста.

«Вы королева красоты!»

«Всегда очаровательна красива»;

«Богиня»;

«Красивая принцесса», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что поклонники оценили заплыв Анжелики Реввы в бассейне.