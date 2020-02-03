«Королева водного царства»: поклонники оценили заплыв Анжелики Реввы в бассейне

Жена шоумена Александра Реввы вскружила голову подписчикам, опубликовав на своей странице в Instagram очень красивый снимок, на котором она плавает под водой в бассейне.

«My passion…» (моя страсть), — подписала фото Анжелика.

Поклонники пришли в восторг от фигуры 37-летней матери двух дочерей и сравнили ее с русалкой.

«Боже… до чего ж хороша эта женщина-мать»;

«Волшебная фотка! Как русалка!»

«Русалка Ариэль, ой, нет, Анжелика!»

«Невероятнейше утонченная!»

«Меня редко кто поражает…»

«Вы королева водного царства», — восхищаются комментаторы.

Одна из пользовательниц поинтересовалась, как Ревве удалось сохранить идеальную фигуру.

«Подскажите, как так похудели и свой рацион? Мясо не едите? Фитнес какой? Были такая пышечка», — спросила подписчица.

Instagram @angelikarevva

Однако Анжелика категорически не согласилась с эпитетом и заявила, что никогда не была «пышечкой», кроме короткого периода беременности и кормления детей. Но все-таки добавила, что залог стройности в спорте и правильном питании, причем индивидуальном для каждого.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие эпитеты придумали поклонники Анжелики Реввы к ее элегантному фото в полупрозрачном черном платье до пола.