Москва и Минск договорились о цене на газ на 2020 год

Россия и Белоруссия договорились о поставках российского газа в республику на условиях 2019 года. Как уточнил заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак, это решение будет действовать на протяжении текущего года.

«Мы договорились сохранить условия поставок газа по 2019 году и будем действовать в этом ключе. Это условие распространяется на весь 2020 год», — цитирует Козака RT.

Также он добавил, что «переговоры прошли в весьма позитивном ключе».

В 2019 году Россия поставляла Белоруссии газ по цене 127 долларов за тысячу кубометров. Ежегодно республика импортирует около 20 миллиардов кубометров газа.

В Сочи прошли переговоры президентов России и Белоруссии. Кроме того, лидеры обоих государств сыграли в хоккей.