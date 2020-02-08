«Тяжело начинать концерт»: Успенская пожаловалась, что ей не хватает позитива

Выход на сцену с трудом дается Любови Успенской. Об этом она рассказала подписчикам в Instagram. Звезда шансона показала видео из гримерной, где готовится перед концертом в Ростове и обращается к визажисту Вадиму Андрееву.

«Сегодня только ты можешь спасти положение своим настроением и состоянием души. Потому что у меня сейчас концерт, и один Бог знает, как тяжело его начинать. Только ты, Вадик, один можешь сделать меня уверенной, сильной и красивой женщиной», — сказала певица.

Instagram @uspenskayalubov_official

В описании к видео Успенская пожелала поклонникам хорошего настроения и всех благ.

«И мне тоже пожелайте, мне очень не хватает позитива», — добавила она.

Знаменитость выбил из колеи скандал с ее дочерью. Как писал 5-tv.ru, 30-летняя Татьяна Плаксина рассказала на одном из федеральных каналов шокирующие подробности их отношений с матерью. По словам наследницы, Успенская издевалась над ней в детстве: «запирала на ключ и душила», а также угрожала, что «придут санитары и заколют». Девушка уверяет, что жила в состоянии постоянного стресса.

Тогда поклонники предположили, что поступок Татьяны стал реакцией на недавние высказывания ее матери о нестабильном психическом состоянии дочери. По всей вероятности, заметили подписчики, разлад с наследницей не прошел для исполнительницы шансона бесследно. В комментариях помимо многочисленных фанатов ее поддержали звезды шоу-бизнеса: певица Алсу, Юлия Ковальчук, певец Брендан Стоун, актриса Эвелина Бледанс, кутюрье Игорь Гуляев.

«Любовь, у вас очень грустные глаза. В них обида, недосказанность. Вы — настоящая мать, обязательно все наладится»;

«Растишь-растишь их, а потом плевок в душу! Лупить их надо в детстве, видимо!»

«Ваша дочь такая умница и талантливая. Все совершают ошибки. Все пройдет», — откликнулись пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал, что дочь Успенской пропала на несколько дней после скандала с угрозами матери.