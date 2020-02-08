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  4. Модель с необъятной грудью размера ZZ взбудоражила соцсети — фото

Модель с необъятной грудью размера ZZ взбудоражила соцсети — фото

, 7:16 | Валентин Черников 80

42-летняя американка Фокси Менагери увлеклась пластическими операциями после развода с мужем.

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Фото, видео: Instagram @foxy_menagerie

Популярность в сети набирает модель с необъятной грудью размера ZZ Фокси Менагери. На ее страницу в Instagram сегодня подписаны 140 тысяч человек. Грудные импланты жительницы Мичигана достигают размера 6,6 тысячи кубических сантиметров, пишет издание Mail Online.

По словам 42-летней американки, в юности она была застенчивой. Лечь под нож пластического хирурга она решилась после развода с мужем. Операции помогают ей чувствовать себя свободно и раскованно, а свое отражение в зеркале доставляет удовольствие.

Instagram @foxy_menagerie

Менагери заявляет, что хочет добиться формы песочных часов. Для этого она планирует увеличить бюст до семи тысяч кубических сантиметров.

Однако модель признается, что огромная грудь доставляет ей неудобства. Ей трудно готовить еду и нагибаться. Кроме того, она часто падает с лестницы. Подписчики восходящей звезды в соцсетях делятся на тех, кто боготворит ее, и тех, кто советует ей остановиться с пластикой.

Ранее 5-tv.ru опубликовал результаты опроса женщин в 40 странах мира на тему груди. Около 70% респондентов признались, что их не устраивает размер или форма собственного бюста.

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