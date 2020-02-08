Два человека погибли в ДТП с маршруткой под Новосибирском

Два человека погибли в ДТП с маршрутным автобусом под Новосибирском. По предварительной информации, еще семь человек получили ранения различной степени тяжести.

Как стало известно 5-tv.ru, авария произошла на Северном объезде в сторону Пашино. За переездом столкнулись три транспортных средства — кроссовер Honda CR-V, седан Nissan Almera и маршрутный автобус Ford Tranzit. Пассажирский автобус шел по маршруту № 73. Кто спровоцировал аварию, предстоит установить инспекторам ГИБДД.

Ранее 5-tv.ru сообщал о другой смертельной аварии с участием маршрутки. Микроавтобус столкнулся с грузовым авто в Воронежской области.