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Два человека погибли в ДТП с маршруткой под Новосибирском

, 10:27 | Марина Неруцких Срочная новость 19

По предварительной информации, еще семь человек получили ранения различной степени тяжести.

Фото: Известия / Алексей Майшев

Два человека погибли в ДТП с маршрутным автобусом под Новосибирском. По предварительной информации, еще семь человек получили ранения различной степени тяжести.

Как стало известно 5-tv.ru, авария произошла на Северном объезде в сторону Пашино. За переездом столкнулись три транспортных средства — кроссовер Honda CR-V, седан Nissan Almera и маршрутный автобус Ford Tranzit. Пассажирский автобус шел по маршруту № 73. Кто спровоцировал аварию, предстоит установить инспекторам ГИБДД.

Ранее 5-tv.ru сообщал о другой смертельной аварии с участием маршрутки. Микроавтобус столкнулся с грузовым авто в Воронежской области.

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