  1. Пятый канал
  4. Сергей Минаев рассказал, как его жену проиграли в карты

Сергей Минаев рассказал, как его жену проиграли в карты

, 13:14 | Ниса Мурзанаева 1 386

58-летний музыкант всю ночь оберегал любимую женщину, вооружившись секирой.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov, Komsomolskaya Pravda, Nikolay Gyngazov

Российский певец и композитор Сергей Минаев рассказал, как однажды его жену проиграли в карты. Историей музыкант поделился со зрителями на ток-шоу Бориса Корчевникова.

Необычный инцидент произошел на гастролях в Красноярске. Туда артист отправился с супругой Аленой. Жена Минаева блистала на сцене провинциального города в соблазнительном наряде.

«Алена еще работала на сцене. У нее платье безумное: блестящее, переливающееся. Подходит мальчик после концерта: „Мы должны вас предупредить, надо девушку спрятать. Ее проиграли в карты!“ Сказали, могут быть любые эксцессы. Если проиграна, то тот, кто ее проиграл, будет отвечать по-любому, если девушка не будет доставлена», — рассказал певец.

Сотрудники правоохранительных органов узнали о произошедшем, и обеспечили Сергея Минаева и его супругу охраной. Однако, переживая за жизнь и здоровье любимой женщины, музыкант решил вооружиться.

«Спал я в ту ночь с ней в обнимку с ножом в руке и с какой-то секирой», — откровенно поведал артист.

58-летний Сергей и 55-летняя Алена Минаевы сыграли свадьбу в 1991 году. Для певца это второй по счету брак. Первые отношения звезды не продлились и полугода. Знаменитость считает их «студенческой ошибкой».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что звезда «Дома-2» Николай Должанский проиграл жену в карты и был избит.

Читайте также

-1° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
63.47
0.67 69.63
0.55
Лучше без «Горько!»: в какие дни недели категорически нельзя играть свадьбы

Последние новости

14:31
Правительственная комиссия прибыла в село в Казахстане, где произошла массовая драка
14:09
Поклонники подозревают, что Серябкина тайно вышла замуж — фото доказательства
13:53
Почти две тысячи пассажиров круизного лайнера застряли в Тайване из-за коронавируса
13:38
«Русская красавица» — Пелагея в роскошном наряде с короной покорила фанатов
13:26
Легковой автомобиль влетел в дерево в Нижегородской области — трое погибли
13:14
Сергей Минаев рассказал, как его жену проиграли в карты

Сейчас читают

Гороскоп на 8 февраля: Луна во Льве — идеальное время для новых начинаний
Рустам Солнцев рассказал о драке между Кадышевой и Бабкиной
Ксения Собчак рассказала, почему сменила имя сыну

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Мона Лиза Галустян: Российские знаменитости на известных кар
«Оскар» 2020: рассказываем о главных номинациях
Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]