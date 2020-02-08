Сергей Минаев рассказал, как его жену проиграли в карты

Российский певец и композитор Сергей Минаев рассказал, как однажды его жену проиграли в карты. Историей музыкант поделился со зрителями на ток-шоу Бориса Корчевникова.

Необычный инцидент произошел на гастролях в Красноярске. Туда артист отправился с супругой Аленой. Жена Минаева блистала на сцене провинциального города в соблазнительном наряде.

«Алена еще работала на сцене. У нее платье безумное: блестящее, переливающееся. Подходит мальчик после концерта: „Мы должны вас предупредить, надо девушку спрятать. Ее проиграли в карты!“ Сказали, могут быть любые эксцессы. Если проиграна, то тот, кто ее проиграл, будет отвечать по-любому, если девушка не будет доставлена», — рассказал певец.

Сотрудники правоохранительных органов узнали о произошедшем, и обеспечили Сергея Минаева и его супругу охраной. Однако, переживая за жизнь и здоровье любимой женщины, музыкант решил вооружиться.

«Спал я в ту ночь с ней в обнимку с ножом в руке и с какой-то секирой», — откровенно поведал артист.

58-летний Сергей и 55-летняя Алена Минаевы сыграли свадьбу в 1991 году. Для певца это второй по счету брак. Первые отношения звезды не продлились и полугода. Знаменитость считает их «студенческой ошибкой».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что звезда «Дома-2» Николай Должанский проиграл жену в карты и был избит.