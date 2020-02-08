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  4. Легковой автомобиль влетел в дерево в Нижегородской области — трое погибли

Легковой автомобиль влетел в дерево в Нижегородской области — трое погибли

, 13:26 | Марина Неруцких 27

По предварительной информации, водитель отечественного авто не справился с управлением.

Фото: www.globallookpress.com / Carsten Rehder

Три человека погибли и еще один пострадал в результате аварии в Нижегородской области. Об этом сообщает Интерфакс-Поволжье со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

По предварительной информации, водитель отечественного авто не справился с управлением, вследствие чего машина врезалась в дерево.

«Водитель и два пассажира (мужчины 1996 и 1977 года рождения) скончались. Еще один пассажир госпитализирован в лечебное учреждение», — говорится в сообщении.

ДТП произошло в ночь на 7 февраля в Ардатовском районе.

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