Правительственная комиссия прибыла в село в Казахстане, где произошла массовая драка

Правительственная комиссия прибыла в село Масанчи в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана, где накануне произошла массовая драка. Об этом сообщает телеканал «Хабар 24».

Членам комиссии под председательством заместителя премьер-министра республики Бердибека Сапарбаева предстоит выяснить, кто стал инициатором крупной потасовки. Входе проверки, они также посетят пострадавших в больницах.

В ходе массовой драки в Казахстане погибли восемь человек, около 40 человек получили травмы. 47 участников конфликта задержаны правоохранителями. Россиян, по данным Генкосульства РФ в Алма-Ате, среди участников потасовки и пострадавших нет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что профессиональный бой в Казахстане закончился дракой с поножовщиной.