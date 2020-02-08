Причиной массовой драки в Казахстане стал бытовой конфликт, пишет ТАСС. В результате столкновения в Жамбылской области погибли восемь человек, порядка 40 получили травмы. Сотрудники полиции задержали 47 участников потасовки.

«Это бытовой конфликт. Сейчас идут определенные следственные мероприятия, которые поминутно расскажут, что было, кто виноват, почему это произошло», — заявил министр информации и общественного развития Казахстана Даурен Абаев.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил чиновникам организовать похороны погибших и обеспечить их семьи необходимой помощью.

Дипломаты проверяет данные о наличии граждан России среди пострадавших. В настоящий момент такой информации нет, сообщают в Генеральном консульстве РФ в Алма-Ате.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в ходе массовой драки в Казахстане погибли восемь человек.