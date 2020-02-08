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Дело об убийстве открыто после массовой драки в Казахстане

, 15:27 | Ниса Мурзанаева 246

Ранее в село Масанчи, где произошла потасовка, прибыла правительственная комиссия во главе с премьер-министром республики Бердибеком Сапарбаевым.

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Фото, видео: Instagram @pioner_kuralay

После массовой драки на юге Казахстана начато расследование по двум статьям «Организация и участие в массовых беспорядках» и «Убийство». Согласно уголовному кодексу республики по данным статьям виновным будет грозить от трех до десяти и от восьми до пятнадцати лет тюремного заключения соответственно.

В ходе массовой драки в Казахстане погибли восемь человек, около 40 человек получили травмы. 47 участников конфликта задержаны правоохранителями.

Ранее в в село Масанчи в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана, где накануне произошла массовая драка, прибыла правительственная комиссия прибыла.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что причиной массовой драки в Казахстане стал бытовой конфликт.

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