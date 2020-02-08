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Актриса сериала «Крепостная» показала фото из постели

, 20:30 | Алиса Старжевская 23

Пикантным снимком Ольга Сумская пожелала своим фанатам доброй ночи.

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Фото, видео: Instagram @olgasumska

Ольга Сумская выложила новую фотографию в свой Instagram-аккаунт. В кадре актриса телевизионной драмы «Крепостная» лежит в постели и кокетливо прикрывает уставшие глаза рукой.

«Доброй ночи», — подписала снимки Сумская.

Сонный вид Ольги умилил фанатов. Однако многие задались вопросом, почему украинская актриса не смыла макияж перед тем как отправиться ко сну. Видимо, плотный гастрольный график настолько вымотал артистку, что она без сил отдалась в объятия Морфею — сейчас Сумская играет роль Маргариты в спектакле «Мастер и Маргарита» режиссера Валерия Беляковича.

Instagram @olgasumska

«Какая вы красивая»;

«Невыносимо красиво»;

«Столько нежности. Ты прекрасна»;

«Вы такая красотка! Восхищаюсь Вами»;

«Невыносимо красиво», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что театр «Современник» вернул деньги за сорванные спектакли с участием Орбакайте.

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