Глава Ульяновской области опроверг сообщение о ЧП в институте атомных реакторов

Губернатор Ульяновской области прокомментировал сообщение о ЧП в институте атомных реакторов. Сергей Морозов призвал полицию найти мошенников, распространяющих фейковое видео о якобы произошедшей чрезвычайной ситуации в Научно-исследовательском институте атомных реакторов (НИИАР) в Димитровграде.

На своей странице в Instagram руководитель области призвал наказать любителей нагонять страх на людей.

«Попытки нажиться на человеческом страхе не должны остаться безнаказанными, и я прошу вас остановить распространение этого фейка», — написал Морозов.

Instagram @morozov_si

В сообщении подчеркивается, что ситуация в институте штатная, НИИАР по просьбе властей области организует трансляцию показаний дозиметров с промплощадки в институте атомных реакторов.

По данным Морозова, в ролике, который распространяют неизвестные, показаны кадры пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Комсомольске-на-Амуре в октябре 2019 года.

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