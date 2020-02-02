Коронавирус головного мозга: кому выгодна спекуляция на смертоносном заболевании

Спустя два месяца после первого инфицированного и две недели неудержимого распространения по планете ВОЗ таки пришла к выводу, что китайский коронавирус — это международная чрезвычайная ситуация.

Государства организуют экстренную эвакуации своих граждан из Поднебесной, в том числе и мы. Закрываются границы, прекращается транспортное сообщение. Эта эпидемия серьезная проверка для всего человечества. И речь тут не только о медиках и ученых. Мы видим сейчас, как страх перед угрозой становится отличным поводом для манипуляций.

Взлетают вверх котировки фармацевтических компаний. Диким дефицитом становятся копеечные защитные маски. А что творится в интернете и социальных сетях! Страшные кадры и ужасающее видео. Фейки, которые тиражируют большие информационные агентства. И вот уже эту лавину фальши не остановить.

Складывается такое ощущение, что вирус способен не только заражать людей. Но и менять сознание. Управлять массами. Превращать размеренную жизнь в панику. И вот тут главный вопрос: а кому все это выгодно? Корреспондент МИЦ «Известия» Максим Облендер выяснил. Подробности в репортаже.

Границы закрываются. Государства вводят чрезвычайное положение. Редкие случаи выздоровления выглядят не иначе как чудо. В стране, где не принято дарить цветов, пациентов при выписке встречают букетами, словно народных героев. Коронавирус не сходит с первых полос таблоидов: последние сводки, заявления и догадки, а так ли случайна эпидемия здесь и сейчас?

«Разворачиваются действия именно в Китае — страна давно стала крупным игроком на политической и экономической арене. Но вот сейчас на ее поле события разворачиваются не в пользу поднебесной: число заболевших, погибших растет, вакцины пока нет — и все это так или иначе наталкивает на мысль — а не выгодно ли происходящее другим — большим игрокам в этой серьезной и взрослой игре», — говорит корреспондент МИЦ «Известия» Максим Облендер.

Очевидно, что сейчас происходящее для Китая представляет не только биоугрозу, но и информационную опасность. И эффект от громких заголовков газет уже достигнут — китайцев уже сторонятся — каждый чих сродни взрыву. Эксперты в интернете соревнуются во мнениях: эпидемия пошла от того, что китайцы не соблюдают гигиену, это от того, что они едят что попало. И как на зло, какую заразу не припомни — все неизменно берет начало здесь: атипичная пневмония, птичий грипп, теперь коронавирус.

«Там высокая плотность населения, высокая плотность сельскохозяйственных животных, и птиц и свиней, и как следствие именно там эффективнее всего происходят вот эти самые межвидовые переходы от вирусов животных в популяцию человека», — рассказывает вирусолог Михаил Щелканов.

Такая благоприятная среда помогает не только вирусам, но и баталиям на полях торговой войны. А в ней у Поднебесной сейчас один соперник — Соединенные Штаты.

«Не возник сам коронавирус, он же в 1956-м возник в Китае, потом его затушили и он ушел в подполье, еще раз проявился в 76-м и сегодня. Он проявляется тогда в Китае, когда им это выгодно. Выгодно в политическом и военно-стратегическом плане», — отмечает генерал-майор в отставке, бывший сотрудник КГБ Валерий Малеваный.

Шумиха вокруг коронавируса оппонентам Китая несомненно на руку. Вакцину однажды изобретут, а устойчивый образ «опасных китайцев» где-то на подкорке останется. И тут хоть санкции вводи, хоть въезд закрывай, хоть бомбы сбрасывай — население твоей страны тебя поддержит, это же китайцы, мы помним — они опасны!

Так уже было в холодную войну, со времен которой у тех же американцев в памяти остались стереотипы о Советском союзе — водка, медведи, КГБ. И словно усвоив уроки холодной войны и своих предыдущих катаклизмов, в этот раз Китай старается как можно скорее все уладить. Когда еще закрывали границы, когда была столь тотальная дезинфекция?

Еще версия, которая тоже имеет право на существование. Многократно возросла угроза распространения вируса по миру. Благосостояние китайцев улучшилось и они стали активнее путешествовать по миру. В том числе в новые страны.

В топе, как и раньше страны Азии, Индонезии, США, а теперь еще и Европа, Россия, Австралия, даже страны Африки. Если в разгар атипичной пневмонии из Китая выехали лишь 16 миллионов туристов. В эпоху расцвета птичьего гриппа их было уже 98 миллионов. В прошлом году около 150 миллионов туристов разлетелись по миру, фотографируя и скупая все на своем пути.

Чем быстрее Китай решит проблему, ставшую уже не только китайской, тем меньше и внутриполитических рисков. Задача правительства сейчас доказать людям, что ситуация под контролем и что особенный путь Китая ничем не хуже западной демократии и капитализма.

«Система сейчас намного централизованнее, чем когда-либо, и подобного рода кризис может стать тестом на проверку Си Цзиньпина и системы, которую он построил», — говорит китаист, эксперт по центральной Азии Темур Умаров.

И в этой системе все сейчас работает на предотвращение хаоса. Безумные штрафы за превышение цен на маски в аптеках — три миллиона юаней — это около 27 миллионов рублей. Нарушил и прощайся с бизнесом. А соблазн высокий — все, что хоть как-то уберегает от заражения: маски, витамины, средства профилактики — сметают с полок. Очереди за респираторами прямо у заводов.

Китайское производство, но американской компании — этот логотип красуется на каждом втором респираторе. Производители считают прибыль. На фондовых рынках то же самое — на всем, что имеет отношение к медицине еще можно сыграть, так происходит каждую эпидемию.

«Они все похожи, причем друг друга повторяют. Есть бешеный спрос, есть ажиотаж среди инвесторов, 70-80% роста акций биотехнологий, масок и прочего, но в результате они все падали, потому что как только эпидемия заканчивалась — все это приводило к краху и отсутствию спроса», — поясняет директор аналитического департамента информационно-аналитической компании Вадим Меркулов.

На рынке ценных бумаг могли сыграть и сами китайцы. Как только акции их же монополий рухнули и страны Евросоюза и США стали их в панике продавать — предприятия выкупили свои же бумаги, вернув их в страну. Не воспользоваться этим было бы глупо — ведь падение бумаг таких гигантов как, скажем, Шанхайского аэропорта, китайских авиалиний, интернет-магазинов, даже на 3-5% — это уже сотни миллионов долларов.

На фоне таких сделок происходящее в России — в соцсетях, магазинах, ресторанах — скорее напоминает мелкую спекуляцию. Антимонопольщики уже проверяют производителей таблеток, заявлявших, что те сберегут от коронавируса. Хотя в России ситуация под контролем. Всего два зарегистрированных случая заболевания — и те гости страны, туристов проверяют при въезде. А наши специалисты тоже ведут разработку вакцины. И не ради прибыли. Хотя заработать можно, этот фонд, зарегистрированный в Швейцарии обещает изобретателю спасительного лекарства — 30 миллионов долларов, правда в сборе суммы просит помочь бизнесменов.

«Я не являюсь специалистом ни в медицине, ни в вирусологии. Я просто пытаюсь инициативу, которая возникла, сделать максимально доступной для того, чтобы любой житель земли мог к ней присоединиться», — говорит глава фонда Юрий Мышинский.

Глава фонда и техникой торговал и рекламой занимался, был даже главой корпорации развития Республики Чувашия с подачи губернатора Игнатьева, которого недавно отправили в отставку за скандальную историю с прыжками за ключами от машины. Сейчас у Мышинского своя криптовалюта и один миллион своих виртуальных денег он пожертвовал в свой же фонд.

Больше пока никто не откликнулся, тот же Билл Гейтс действует сам — пожертвовал 10 миллионов долларов прямиком ученым. Зато у бизнесмена нашелся повод о себе и своей криптовалюте напомнить. Этому на гребне всепоглощающей волны хайпа не удивляешься. Как уже не удивляешься надписям: «Китайцам вход воспрещен» у входа в ресторан и абсолютно не смешной рекламе хинкали — как лучшего средства от коронавируса. От банальной глупости лекарства пока тоже не придумали.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что ВОЗ сообщила о первой смерти от коронавируса вне Китая.