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Стали известны обстоятельства гибели студентки в Петербурге, которую искали неделю

, 20:42 | Сергей Зеленский 2

22-летняя студентка пропала 29 января после вечеринки на Васильевском острове.

Фото: Известия / Алексей Майшев

Трагические подробности гибели жительницы Петербурга стали известны ее родным и близким спустя более чем неделю после того, как она бесследно пропала.

29 января в районе шести утра Кристина К. покинула один из баров на стрелке Васильевского острова и больше о ней ничего не было известно. К поискам 22-летней студентки помимо родственников и друзей подключились волонтеры, однако обнаружить ее так и не удалось.

И только когда представилась возможность посмотреть записи с камер уличного видеонаблюдения, стало известно, что произошло с девушкой. На кадрах видно, что на набережной лейтенанта Шмидта девушка спустилась в Неве и упала в воду, рассказал молодой человек погибшей Лев Васильев.

«По записям с труднодоступных камер Кристина упала в Неву. Берегите себя и своих близких», — оставил он запись в сторис в Instagram.

Ранее 5-tv.ru передавал, что в Кемеровской области в квартире было обнаружено расчлененное тело женщины.

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