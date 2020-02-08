Ушла с вечеринки: видео, снятое незадолго до гибели студентки, упавшей в Неву

В распоряжении 5-tv.ru появились кадры с камеры видеонаблюдения, на которых запечатлена петербургская студентка незадолго до ее гибели.

На записи зафиксировано, как девушка покидает заведение на Биржевой улице Васильевского острова в компании молодого человека. Вскоре она перестала выходить на связь.

29 января в районе шести утра Кристина К., которая подрабатывала в одном из баров, закончила смену, и больше о ней ничего не было известно. К ее поискам помимо родственников и друзей подключились волонтеры, однако обнаружить ее так и не удалось.

И только спустя неделю представилась возможность посмотреть записи с камер уличного видеонаблюдения. По словам молодого человека Кристины Льва Васильева, она спустилась к Неве на набережной лейтенанта Шмидта, и упала в воду.