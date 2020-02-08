Традиционный Венецианский карнавал начался с театрализованного парада вдоль берегов канала Каннареджо в центре города, который называют самым романтичным в мире.

На кадрах очевидцев видно, что на гондолах и водных платформах проплывают костюмированные артисты. Некоторые показывают акробатические трюки, другие устраивают файер-шоу, что выглядит особенно эффектно в сумерках.

Кроме того, на фасадах старинных зданий проецируются красочные видеоизображения. Набережные заполнены зрителями.

В этом году власти Венеции постарались усилить меры безопасности, разместив на улицах более 30 стереоскопических датчиков с камерами, которые способны идентифицировать людей по силуэту, пишет РИА Новости.

Праздник, который впервые упоминается в I веке нашей эры, в 2020 году продлится до 25 февраля. Программа включает в себя спектакли, шествия, балы, концерты, театральные постановки, в которых задействованы более 300 артистов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о прогнозах букмекеров на номинантов на «Оскар», церемония вручения которого состоится 9 февраля.