  1. Пятый канал
  4. Венецианский карнавал открылся зрелищным водным парадом — видео

Венецианский карнавал открылся зрелищным водным парадом — видео

, 23:36 | Сергей Зеленский 20

История праздника насчитывает более двух тысячелетий.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anteo Marinoni; Twitter@Mystic_Cayman, @Taratravelmake1

Традиционный Венецианский карнавал начался с театрализованного парада вдоль берегов канала Каннареджо в центре города, который называют самым романтичным в мире.

На кадрах очевидцев видно, что на гондолах и водных платформах проплывают костюмированные артисты. Некоторые показывают акробатические трюки, другие устраивают файер-шоу, что выглядит особенно эффектно в сумерках.

Кроме того, на фасадах старинных зданий проецируются красочные видеоизображения. Набережные заполнены зрителями.

В этом году власти Венеции постарались усилить меры безопасности, разместив на улицах более 30 стереоскопических датчиков с камерами, которые способны идентифицировать людей по силуэту, пишет РИА Новости.

Праздник, который впервые упоминается в I веке нашей эры, в 2020 году продлится до 25 февраля. Программа включает в себя спектакли, шествия, балы, концерты, театральные постановки, в которых задействованы более 300 артистов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о прогнозах букмекеров на номинантов на «Оскар», церемония вручения которого состоится 9 февраля.

Читайте также

-1° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
63.47
0.67 69.63
0.55
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 10 по 16 февраля

Последние новости

23:36
Венецианский карнавал открылся зрелищным водным парадом — видео
23:23
Стрелку, захватившему заложников в ТЦ Таиланда, удалось скрыться
23:03
Водитель иномарки врезался в маршрутку в Ленобласти
23:00
Очевидцы сообщают о пожаре недалеко от клуба «Ионотека» в Петербурге
22:54
Режим ЧС введен в Кордайском районе Казахстана после беспорядков
22:44
Гонщик Владимир Васильев лидирует по итогам второго дня Кубка мира по бахам в РФ

Сейчас читают

Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 10 по 16 февраля
Гороскоп на 8 февраля: Луна во Льве — идеальное время для новых начинаний
Ксения Собчак рассказала, почему сменила имя сыну

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Мона Лиза Галустян: Российские знаменитости на известных кар
«Оскар» 2020: рассказываем о главных номинациях
Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]