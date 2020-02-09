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Подписчики потроллили Аршавина за селфи с Венерой Милосской в Лувре

, 3:45 | Игорь Рязов 26

Бывший капитан сборной России посетил знаменитый парижский музей.

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Фото, видео: Instagram @andrey.arshavin10

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин приехал во Францию и посетил Лувр. Фотографии из известного на весь мир парижского музея он опубликовал на своей странице в Instagram.

«С Венерой и Джокондой в Лувре!» — подписал снимок бывший футболист, а ныне тренер молодежного состава «Зенита».

На первом фото Аршавин позирует на фоне скульптуры Венеры Милосской. На втором — рядом с картиной Леонардо да Винчи «Мона Лиза».

Instagram @andrey.arshavin10

В комментариях пользователи шутят, что масштаб личности футболиста значительно превосходит популярность названных шедевров мирового искусства. Кто-то считает, что Аршавин нашел себе достойную пару.

«Если бы у Венеры были руки, она бы тоже селфи сделала с Андреем Сергевичем»;

«Венера и Джоконда еще не знают, насколько круты эти фотки»;

«Они попросили сфоткаться? Автограф не просили?»

«С самыми крутыми девчулями», — написали фанаты легенды российского футбола.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Андрея Аршавина потроллили за селфи в самолете. Едкие комментарии под его фото оставили Александр Кержаков и Владислав Радимов.

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