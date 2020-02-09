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«Я ошибся»: пятый муж Памелы Андерсон бросил ее по СМС

, 6:36 | Игорь Рязов 42

Джон Питерс признался, что не готов к «международной любви», а также упомянул о страхе из-за адвокатов.

Фото: www.globallookpress.com / R4924_italyphotopress, via www.i

Продюсер Джон Питерс бросил звезду мужских журналов и актрису Памелу Андресон с помощью СМС. Полный текст сообщения опубликовал портал RadarOnline.

«Дорогая Пэмми. Эти последние девять дней были прекрасным, удивительным праздником любви. Я понял, что мы действительно хорошие друзья и были ими очень долгое время. Но вся эта семейная история с адвокатами, долгами <…> напугала меня», — говорится в начале сообщения Питерса.

Далее он написал, что хочет в свои 74 года «простой и спокойной жизни», а не «международной любви». Продюсер предложил 52-летней Памеле вернуться в Канаду, а сам собрался уехать домой.

«Я думал, что строить империю вместе будет весело, но я ошибся. Я простой парень, который любит своих детей. Я не хочу летать туда-сюда в Канаду. Как бы там ни было красиво, я не люблю путешествовать. Извини», — продолжил Джон.

После этого он снова упомянул адвокатов, отметив, что его «начинает тошнить» от мысли об их вмешательстве в его бизнес. Джон добавил, что хочет сделать еще один фильм, и позвать Андерсон сняться в нем.

«Я хочу быть в твоей жизни всегда. Надеюсь, ты простишь меня», — заключил пятый муж Памелы.

«Я прощаю тебя», — ответила она, сопроводив сообщение эмодзи-поцелуем.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Памела Андерсон рассталась с Джоном Питерсом через 12 дней после свадьбы. Тайная церемония состоялась 20 января в присутствии только самых близких родственников и друзей.

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