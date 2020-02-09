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Назван предположительный мотив стрелка, убившего 26 человек в Таиланде

, 8:48 | Карина Бернтгольц 18

По словам премьер-министра страны, злоумышленник пошел на жестокое преступление из-за личных проблем, связанных с продажей дома.

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Фото, видео: Twitter @KhaosodEnglish

Стал известен предположительный мотив злоумышленника, открывшего стрельбу в торговом комплексе города Накхонратчасима на северо-востоке Таиланда. Как сообщает «Франс-пресс» со ссылкой на премьер-министра страны Прают Чан-оча, по предварительным данным, мужчина пошел на жестокое преступление из-за личных проблем, связанных с продажей дома.

Согласно уточненной информацией, в результате стрельбы погибли 26 человек. Еще 57 — получили ранения. Сейчас они госпитализированы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вооруженный военнослужащий зашел в ТК Таиланда, где открыл огонь и захватил заложников. Среди жертв злоумышленника — один сотрудник спецслужб, который участвовал в штурме здания. Операция по ликвидации стрелка длилась более десяти часов.

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