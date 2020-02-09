Президент Казахстана сообщил о стабилизации ситуации после массовой драки

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о стабилизации положения после массовой драки в Кордайском районе страны. По словам главы государства, все виновники беспорядков понесут наказание. В свою очередь, правительственная комиссия, созданная специально для расследования инцидента, продолжит контролировать ситуацию.

«Сотрудники госорганов, допустивших трагедию, будут наказаны. Провокаторов привлекут к ответственности. Пострадавшим будет оказана помощь. Благодарен соотечественникам за ответственную гражданскую позицию», — написал политический лидер в Twitter.

7 февраля в Кордайском районе Казахстана произошла массовая драка с участием порядка тысячи человек. Согласно уточненной информации, в ходе беспорядков погибли восемь человек, 40 — пострадали, повреждены 30 жилых домов, 15 торговых точек и более 20 автомобилей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что причиной драки мог стать бытовой конфликт.