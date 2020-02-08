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  4. Режим ЧС введен в Кордайском районе Казахстана после беспорядков

Режим ЧС введен в Кордайском районе Казахстана после беспорядков

, 22:54 | Нюра Незванова 104

Восемь человек погибли в результате потасовки в Жамбылской области.

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Фото, видео: Instagram @pioner_kuralay

Решение о введении режима ЧС в Кордайском районе Казахстана принял аким (глава администрации) Жамбылской области Аскар Мырзахметов в связи с массовыми беспорядками, которые произошли 8 февраля, пишет ТАСС.

Режим ввели с 21:00 (18:00 по московскому времени) до 8 февраля 2020 года».

Среди погибших — восемь человек, более 40 — получили ранения. Правоохранителям удалось взять ситуацию под контроль.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сформировал специальную комиссию для расследования этого происшествия. Предварительно, причиной беспорядков стал бытовой конфликт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дело об убийстве открыто после массовой драки в Казахстане.

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