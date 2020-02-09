  1. Пятый канал
  4. У участников беспорядков в Казахстане изъяли оружие — МВД

У участников беспорядков в Казахстане изъяли оружие — МВД

, 10:59 | Марина Неруцких 71

По факту массовой драки в Кордайском районе республики, произошедшей в ночь на 8 февраля, возбуждено уголовное дело.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @pioner_kuralay; YouTube / Аскар Шайгумаров

Правоохранители Казахстана изъяли у участников массовой потасовки в Кордайском районе Жамбылской области охотничье оружие и бутылки с зажигательной смесью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра внутренних дел республики Алексея Калайчиди.

«На сегодня изъяты два охотничьих оружия, два пистолета, 54 бутылки с зажигательной смесью», — заявил представитель МВД Казахстана журналистам.

По словам Калайчиди, сотрудники правоохранительных органов оружие не применяли, «поскольку этот конфликт происходил в населенном пункте в ночное время».

Массовая драка и последующие за ней беспорядки произошли в ночь на 8 февраля в селе Масанчи в Кордайском районе Жамбылской области. В результате инцидента погибли 10 человек, 43 — госпитализированы.

В настоящее время ситуация в районе спокойная. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Читайте также

+1° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
63.47
0.67 69.63
0.55
Представители каких знаков зодиака встретят 14 февраля в слезах?

Последние новости

11:44
«Совет да любовь!» — Рыбин с Сенчуковой отмечают 11-ю годовщину венчания
11:37
Пожар в здании школы парализовал движение в Сочи
11:27
Запуск бесплатных поездов «Лыжные стрелы» состоялся в Петербурге
11:15
«Только двойку не ставьте!» — Туктамышева в образе учительницы сразила фанатов
10:59
У участников беспорядков в Казахстане изъяли оружие — МВД
10:45
Представители каких знаков зодиака встретят 14 февраля в слезах?

Сейчас читают

Как задобрить домового и распознать его знаки
Гороскоп на 9 февраля: Полнолуние способствует сексуальной активности знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 10 по 16 февраля

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Мона Лиза Галустян: Российские знаменитости на известных кар
«Оскар» 2020: рассказываем о главных номинациях
Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]