Правоохранители Казахстана изъяли у участников массовой потасовки в Кордайском районе Жамбылской области охотничье оружие и бутылки с зажигательной смесью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра внутренних дел республики Алексея Калайчиди.

«На сегодня изъяты два охотничьих оружия, два пистолета, 54 бутылки с зажигательной смесью», — заявил представитель МВД Казахстана журналистам.

По словам Калайчиди, сотрудники правоохранительных органов оружие не применяли, «поскольку этот конфликт происходил в населенном пункте в ночное время».

Массовая драка и последующие за ней беспорядки произошли в ночь на 8 февраля в селе Масанчи в Кордайском районе Жамбылской области. В результате инцидента погибли 10 человек, 43 — госпитализированы.

В настоящее время ситуация в районе спокойная. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.