Три человека пострадали и один погиб в ДТП с автобусом в Кемеровской области

Серьезное ДТП произошло в районе Анжеро-Судженска в Кемеровской области. По предварительным данным, на трассе автобус рейса «Анжеро-Судженск — Кемерово» столкнулся с фурой.

Как стало известно 5-tv.ru, в автобусе находилось 49 человек. Из них трое получили травмы. Пострадавшие госпитализированы в больницу Анжеро-Судженска. Их состояние оценивается как тяжелое.

Согласно предварительной информации, водитель фуры в результате аварии скончался.

Для оказания психологической помощи участникам происшествия привлечен психолог ФГКУ «Второго отряда федеральной противопожарной службы по Кемеровской области». В ликвидации последствий инцидента задействованы 36 человек и 13 единицы техники.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что автобус с 70 детьми перевернулся в Чехии. Авария произошла близ города Лоуны на северо-западе страны.