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  4. Самолет ЮТейр при посадке в аэропорту Усинка ударился хвостом

Самолет ЮТейр при посадке в аэропорту Усинка ударился хвостом

, 13:24 | Карина Бернтгольц Срочная новость 75

По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет.

Фото: Telegram / РУ ЧП

Самолет Ютейр, следовавший рейсом из Москвы, совершил жесткую посадку в Усинске в Республике Коми. Как сообщает ТАСС, авиалайнер при приземлении ударился хвостовой частью о взлетно-посадочную полосу, в результате чего получил повреждения.

По предварительным данным, в результате инцидента жертв нет, помощь медиков понадобилась одному человеку. Из салона воздушного судна все пассажиры были эвакуированы по надувным трапам.

Согласно уточненной информации, на борту самолета находилось 94 человека. На месте происшествия работают экстренные службы. Данные уточняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Следственный комитет выясняет обстоятельства авиационного инцидента с участием вертолета Bell-407 в Татарстане.

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