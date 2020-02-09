Сын Дмитрия Нагиева прошел медпроверку в скоростном поезде. По информации 78.ru, Кирилла тестировали на наличие коронавируса.

На своей странице в Instagram Нагиев-младший опубликовал короткий ролик из «Сапсана». В кадре двое мужчин в защитных масках и с медицинскими крестами на наплечных нашивках обследуют всех пассажиров при помощи тепловизора. Сам Кирилл никак не прокомментировал происходящее на видео.

Однако издание связалось с представителями РЖД и выяснили, что проверка проводится в качестве профилактической меры в борьбе с распространением коронавируса в России.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ускорить разработку вакцины от коронавируса решил Джеки Чан. Актер пообещал создателю лекарства миллион китайских юаней — порядка девяти миллионов рублей.