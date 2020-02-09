«Я готов на все»: Джеки Чан объявил крупную награду за вакцину от коронавируса

Джеки Чан пообещал кругленькую сумму тому, кто изобретет вакцину от нового коронавируса, вспышка которого практически парализовала Китай. В социальной сети Weibo актер сообщил, что готов пожертвовать миллион китайских юаней — это около девяти миллионов рублей.

«Я готов на все», — цитирует Teleprogramma.pro слова мировой звезды.

Сам Джеки называет обещанную сумму «скромной» и считает, что поступает, как любой обычный гражданин Китая. Также артист надеется, что награда сможет подстегнуть специалистов и ускорит разработку вакцины.

Кроме того, актер готов уже сейчас поставить в родную страну маски и защитные костюмы — Джеки Чан называет борьбу с коронавирусом «народной» задачей. Оставаться в стороне от этой проблемы, по его мнению, категорически нельзя.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что гражданин США скончался от коронавируса в китайском Ухане.