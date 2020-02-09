Видео из салона самолета, совершившего аварийную посадку в Усинске

Очевидцы опубликовали видео из салона самолета ЮТейр, совершившего жесткую посадку в Усинске в Республике Коми. По предварительным данным, на борту воздушного судна, следующего из Москвы, было 94 человека. Из них никто не погиб. Медицинская помощь, по неподтвержденной информации, потребовалась только одному пассажиру.

Предположительно, причиной экстренного приземления авиалайнера стали проблемы с шасси. При посадке он ударился хвостовой частью о взлетно-посадочную полосу, в результате чего получил повреждения.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с места жесткой посадки самолета компании ЮТейр в Усинске. На данный момент все пассажиры воздушного судна эвакуированы.