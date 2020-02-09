На рейсе S7 5565 «Новосибирск — Ташкент» после посадки скончался пассажир.
Пассажир скончался во время посадки самолета в Новосибирске
Сегодня, 14:45 | Сергей Зеленский Происшествия Срочная новость 23
Трагедия произошла на рейсе S7 5565 «Новосибирск — Ташкент».
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